Accident majeur sur la promenade Roger Stevens dans le sud d’Ottawa

Un accident impliquant trois véhicules est survenu, dimanche vers 15 h, sur la promenade Roger Stevens à la hauteur du chemin McCordick, dans le sud d'Ottawa. Les premiers répondants rapportent quatre blessés graves.

Une femme et un homme de plus de 80 ans sont dans un état critique. Une femme de 45 ans a subi des blessures au cou et un homme de 24 ans est blessé au dos.

Les blessés ont été pris en charge par le Service paramédic d’Ottawa et l'un d'entre eux a été transporté à l'hôpital par hélicoptère-ambulance.

La promenade Roger Stevens demeure fermée jusqu’à nouvel ordre à la hauteur du chemin McCordick.

« À l’heure actuelle, nous avons établi un périmètre de sécurité et limiter l’accès pour que l’Unité d’enquête sur les collisions puisse faire enquête. Ça implique que le chemin sera fermé pour un bon moment », explique le sergent Craig Bowman, du Service de police d'Ottawa.

Plus de détails à venir