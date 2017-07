Aleksandra Wozniak atteint la finale du Challenger de Gatineau

La Blainvilloise Aleksandra Wozniak a battu sans grande difficulté l'Australienne Priscilla Hon, 6-2 et 6-2, pour atteindre la finale du tournoi Challenger Banque nationale de Gatineau. La sixième tête de série affrontera Ellen Perez, une joueuse issue des qualifications, en finale, dimanche.

Wozniak, 29 ans, est 319e du classement mondial de la WTA.

Chez les hommes, on pourrait assister à une finale toute canadienne. Le représentant de l'unifolié Peter Polansky (no 5) a battu le Tunisien Marek Jaziri, première tête de série, en trois manches de 4-6, 6-1 et 6-2.

Le Canadien Denis Shapovalov (no 7) jouera contre Alexander Sarkissian (qualifié) plus tard samedi.