Anderson et les Sénateurs font taire les Red Wings

Les Sénateurs (6-2-5) ont tourné la page sur la débandade de lundi contre le Canadien de Montréal (4-8-1). Les Ottaviens ont retrouvé le sentier de la victoire, jeudi, en s'imposant 3-1 à domicile contre les Red Wings de Détroit (6-7-1).

Le gardien Craig Anderson, battu 6 fois sur 15 tirs en 40 minutes face au Tricolore, n'a pas été aussi permissif trois jours plus tard. Le vétéran s'est remis sur le droit chemin en enregistrant 24 arrêts.

Il a perdu ce qui aurait été le 40e jeu blanc de sa carrière avec près de trois minutes à écouler à l'engagement ultime. Anthony Mantha a touché la cible au moment où les Wings profitaient d'une supériorité numérique.

Anderson a été épaulé par Mark Stone et Alexandre Burrows, auteurs des deux buts aux dépens de Jimmy Howard. Stone a ajouté une mention d'aide à sa récolte sur l'avantage numérique qui a permis à Burrows d'obtenir son deuxième filet de la campagne.

Nate Thompson a poussé la rondelle dans un filet désert pour sceller l'issue la rencontre.

Les Sénateurs compléteront leur séquence de trois matchs au Centre Canadian Tire ce samedi contre les Golden Knights de Vegas (8-4-0). Ils profiteront ensuite d'une pause de cinq jours.

Un tour du chapeau signé Scheifele

Mark Scheifele a complété une soirée de trois buts en marquant dans un filet désert, tandis que Patrik Laine a inscrit un premier filet en cinq matchs, et les Jets (7-3-2) ont récolté au moins un point dans un sixième duel de suite grâce à une victoire de 5-2 face aux Stars de Dallas (7-6-0), à Winnipeg.

Laine a fait mouche après avoir affirmé aux journalistes en matinée qu'il n'avait pas beaucoup de confiance et qu'il n'avait pas le sentiment de pouvoir créer beaucoup de « choses positives » sur la glace. Il a maintenant récolté 5 buts et 2 aides en 12 rencontres cette saison.

Tyler Myers a aussi touché la cible pour les Jets, qui ont signé une troisième victoire d'affilée et qui revendiquent un dossier de 4-0-2 à leurs six dernières rencontres. Blake Wheeler a accumulé trois mentions d'assistance et Connor Hellebuyck a repoussé 21 tirs pour enregistrer une septième victoire cette saison (7-0-1).

Alexander Radulov a fait bouger les cordages dans un quatrième match de suite et Mattias Janmark a aussi marqué pour les Stars. Ben Bishop a stoppé 22 des 26 tirs dirigés vers lui.

Les Jets ont pris le contrôle de la rencontre en marquant trois buts dans un intervalle de 4 min 18 s en première période, incluant deux filets en avantage numérique.

