Andrea Horwath lance un appel à voter stratégiquement

La cheffe néo-démocrate change de ton à six jours du scrutin provincial. Andrea Horwath exhorte maintenant les Ontariens et Ontariennes qui souhaitent éviter l'élection du chef progressiste-conservateur, Doug Ford, et les électeurs qui ont appuyé le Parti libéral dans le passé, à se joindre au Nouveau Parti démocratique.

Un texte de Gilles Taillon

Andrea Horwath soutient que le scrutin du 7 juin sera très chaudement disputé et que l'électorat devra choisir un nouveau premier ministre afin de remplacer Kathleen Wynne. « Il faut choisir entre moi et Doug Ford », estime-t-elle.

Mais la cheffe néo-démocrate affirme que son adversaire conservateur n'a pas su faire preuve de leadership en refusant notamment d'agir au sujet du vol des données personnelles de 60 000 usagers de l'autoroute 407 qui, dit-elle, aurait profité à des candidats conservateurs.

Andrea Horwath accuse aussi la cheffe libérale, Kathleen Wynne, d'avoir ignoré les allégations d'intimidation d'un ancien ministre libéral dans le cadre d'un projet de construction comme l'a rapporté le Globe and Mail hier.

« J'ai écrit une lettre au commissaire à l'intégrité au sujet de ces allégations troublantes. J'ai aussi demandé à la Police provinciale de l'Ontario d'envisager la possibilité d'enquêter sur d'éventuels trafics d'influence et de fixation des prix », a-t-elle dit vendredi.

Madame Horwath est convaincue que le scrutin du 7 juin ne représente pas seulement un choix entre de meilleurs tarifs d'électricité ou un système de santé amélioré, « ça signifie aussi la possibilité de nettoyer le système politique une fois pour toutes et c'est ce que je m'engage à faire ».

Le NPD promet, en cas de victoire, de mettre en place un comité parlementaire, semblable a celui qui s'est penché sur le scandale des centrales au gaz, afin de réviser le système d'attribution de contrats du gouvernement de l'Ontario.

La cheffe néo-démocrate compte enfin demander à Élections Ontario d'engager un expert indépendant qui serait chargé de revoir les règles de nomination des candidats et de mettre un terme au favoritisme dans le monde politique a Queen's Park.