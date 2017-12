Annulation de transport scolaire dans l’Est ontarien

Les conditions routières forcent des annulations de transport scolaire dans certains secteurs de l'Est ontarien mardi.

Le Consortium de transport scolaire de l'Est annule le transport pour élèves du Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien (CSDCEO) et du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO).

Les autobus circulent normalement à Ottawa, mais le Consortium de transport scolaire d’Ottawa suspend le transport pour les régions suivantes: Marionville, Carleton Place, Merrickville, Kemptville et Brockville.

Il n'y aura pas non plus de transport pour les élèves qui demeurent dans le secteur de Prescott et Russell, mais qui fréquentent une école d'Ottawa.

Le transport est aussi suspendu pour le conseil scolaire Upper Canada et le Catholic District School Board of Eastern Ontario.

Toutes les écoles restent ouvertes.