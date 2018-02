Annulation du transport scolaire dans la région d'Ottawa

Le conseil scolaire Upper Canada, le Catholic District School Board of Eastern Ontario ainsi que le Consortium de transport scolaire de l'Est ont annulé vendredi le transport pour les élèves en raison des risques de pluie verglaçante.

« Le transport scolaire est annulé pour les écoles francophones et anglophones des conseils scolaires publics et catholiques à Carleton Place, Merrickville, Kemptville, Brockville et Pembroke », fait savoir le Consortium de transport scolaire d'Ottawa dans un communiqué. « Le transport scolaire est annulé aujourd’hui pour les écoles francophones et anglophones des conseils scolaires publiques et catholiques à Ottawa ».

Les écoles restent néanmoins ouvertes.

Risque de pluie verglaçante

« De la pluie verglaçante devrait envahir l'est de l'Ontario vers midi ou jusqu'en après-midi lorsqu'un front chaud s'approchera depuis le sud-ouest », prévient Environnement Canada dans un avertissement publié à 4 h 43 vendredi.

L'agence fédérale demande aux automobilistes de réduire la vitesse de conduite sur les routes glissantes.

« Il pourrait y avoir des répercussions importantes sur la circulation à l'heure de pointe en zones urbaines », juge-t-elle.