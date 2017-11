Appel à la prudence aux abords de l'est de la rivière des Outaouais

Les résidents de Hawkesbury, de Clarence-Rockland ainsi que des cantons de Hawkesbury Est et de Champlain doivent se tenir à l'écart des rivières et des cours d'eau, met en garde jeudi le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) de l'Ontario.

Dans un rapport sur les conditions des bassins versants pour les portions est de la rivière des Outaouais, le ministère conseille aux municipalités de surveiller et d'entretenir leurs infrastructures. Elles doivent notamment s'assurer que les collecteurs d'eaux pluviales, les puisards et les fossés sont bien dégagés pour éviter les accumulations d'eau sur les routes.

Les récentes précipitations sur une grande partie du bassin ont engendré une augmentation des niveaux et des débits d'eau depuis le lac Deschênes à Britannia jusqu'à la région de Montréal. De nouvelles précipitations sont prévues pour jeudi et vendredi sur l'est de l'Ontario, dont Ottawa. La région pourrait recevoir de 50 à 60 mm de pluie en deux jours.

Des inondations ne sont toutefois pas à prévoir pour le moment. Les niveaux d'eau devraient rester relativement stables au cours de la prochaine semaine, selon le MRNF.

Le MRNF surveille la situation de près et pourrait publier de nouvelles mises à jour au besoin.