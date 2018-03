Appui massif des professeurs de l'UQO à l'entente de principe conclue vendredi

À l'issue d'une assemblée générale extraordinaire, les professeurs de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) ont accepté lundi, dans une proportion de 93 %, l'accord conclu avec la partie patronale.

Cette entente était survenue vendredi soir, après une session de pourparlers en présence d'un conciliateur.

La présidente du Syndicat des professeurs de l'Université du Québec en Outaouais (SPUQO), Louise Briand, s'est dite extrêmement satisfaite du résultat du vote de ses membres.

On a évité une grève qui aurait eu des conséquences néfastes pour tout le monde et au bout du compte, on obtient des conditions intéressantes.

Louise Briand, présidente SPUQO