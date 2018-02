Arrestation et saisie de cannabis à Saint-André-Avellin

Un homme de 60 ans, de Saint-André-Avellin, pourrait faire face à plusieurs accusations liées au trafic de drogue, à la suite d'une opération policière de la Sûreté du Québec (SQ).

Le suspect a été arrêté, jeudi, dans une résidence de la côte Saint-Pierre, à la suite d'une perquisition. Dans la résidence, les policiers ont saisi plus de deux kilos de cannabis en vrac, plus de 90 plants de cannabis, une arme à feu et quelques comprimés dont la substance s’apparente à de la méthamphétamine.

Il a été libéré par voie de sommation et devra comparaître au palais de justice de Gatineau à une date ultérieure. Il pourrait avoir à répondre à plusieurs accusations de trafic de stupéfiants, de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic, de vol d’électricité, de non-respect d’engagement et pour des infractions en matière d’arme à feu.

La SQ affirme que cette opération a été menée à la suite d'informations reçues du public.