Baisse du taux de diplomation au secondaire en Outaouais

Les élèves de l'Outaouais sont moins nombreux à obtenir leur diplôme d'études secondaires que la moyenne québécoise. Le taux le plus récent dans la région s'établit à 62 %, tandis qu'il s'élève à 70,2 % pour l'ensemble du Québec.

L’Outaouais arrive donc en queue de peloton, devant l’Abitibi-Témiscamingue (59,6 %) et le Nord-du-Québec (19,6 %).

C’est ce que révèle le nouveau rapport sur le taux de diplomation et de qualifications du ministère de l’Éducation, dévoilé jeudi matin.

En comparant les élèves qui ont obtenu leur diplôme après cinq ans, pour l’ensemble du Québec, le taux de diplomation a augmenté de 2 % entre la cohorte de 2010 et celle de 2011, alors que le taux pour la région de l’Outaouais a chuté de 0,4 %.

Les disparités socioéconomiques entre les régions au sein même de l’Outaouais seraient l’un des principaux facteurs derrière le faible taux de diplomation, selon la professeure au Département des sciences de l’éducation de l’Université du Québec en Outaouais Stéphanie Demers.

« Si on regarde, par exemple, la Vallée-de-la-Gatineau, si on regarde le Pontiac, si on regarde un peu plus à l’est, on a des milieux qui sont sur le plan socioéconomique plus désavantagé. Et, bien entendu, c’est un des facteurs explicatifs les plus significatifs pour le décrochage scolaire [et] la non-diplomation », a expliqué la professeure.

Ce sont d’ailleurs dans les commissions scolaires rurales de la région où l’on retrouve les plus bas taux de diplomation.

Ni la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais ni la Commission scolaire Au-Coeur-Des-Vallées ont voulu commenter le dossier.

Des indicateurs de succès imparfaits

Malgré la régression du taux de diplomation dans certaines régions, le ministre de l’Éducation est tout de même satisfait.

« Les mesures portent fruit, les efforts de la collectivité portent fruit, la prise en charge et la réflexion, mais surtout l’engagement à l’égard de la réussite et de la persévérance portent fruit, alors moi, je ne vois que de belles nouvelles à l’avenir », a souligné le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, en mêlée de presse jeudi.

Certains spécialistes mettent toutefois en garde contre les statistiques provinciales relativement positives. D’autres types de diplômes et de qualification font maintenant partie du calcul du taux de diplomation québécois.

Ces qualifications mèneraient souvent vers des emplois à salaire minimum, une façon selon certains de cacher des lacunes du système, croit la présidente du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais, Suzanne Tremblay.

Mme Tremblay dénonce d’ailleurs le manque de ressources en éducation, ainsi que le manque d’accompagnement des élèves.

En pleine semaine de la persévérance scolaire au Québec, alors qu’une panoplie d’initiatives sont mises en place pour convaincre les jeunes de demeurer sur les bancs d’école, il ne faut pas seulement se fier au taux de diplomation pour mesurer le succès des élèves, selon la Table Éducation Outaouais.

« Il y a d’autres choix maintenant aussi. Il y a les études à distance, on a des programmes en place pour aider les étudiants aussi à réussir d’autres façons », estime le coprésident de l’organisation, Michael Rendall.

Avec les informations de Laurie Trudel