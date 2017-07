Bibliothèque et Archives Canada propose 10 livres jeunesse « incontournables »

À l'occasion des célébrations entourant le 150e anniversaire de la Confédération, les membres du jury du Club de lecture d'été TD, de Bibliothèque et Archives du Canada, suggèrent dix livres jeunesse coup de coeur à découvrir cet été.

Un jury a sélectionné 150 livres, 75 en anglais et 75 en français, adressés aux jeunes lecteurs de tous les groupes d’âge.

Pour les livres en français, un comité formé de bibliothécaires et de spécialistes francophones de partout au Québec a identifié dix coups de coeur.

La gestionnaire du Club de lecture d’été TD à Bibliothèque et Archives Canada, Lianne Fortin, explique que les experts « voulaient une profondeur dans leur sélection. Ils ne voulaient pas seulement [des livres] publiés cette année, ils voulaient vraiment aller chercher des incontournables ».

« On veut que les enfants développent un amour pour la lecture. On veut aussi les aider pour que quand ils retournent à l’école, ils n’aient pas de perte d’acquis », rajoute Mme Fortin.

1. Devant ma maison (0 à 5 ans)

Textes et illustrations : Marianne DubucÉditeur : La courte échelle

Résumé : L’histoire raconte un voyage dans une maison où l’enfant fait la découverte d’objets de son quotidien, mais aussi la rencontre de personnages qu’il connaît bien.

Motifs de sélection du jury : La maison est un lieu rassurant, mais aussi mystérieux. Cet imagier cartonné permet aux tout-petits d’apprivoiser leur environnement à travers des illustrations poétiques, réalisées au trait de crayon de bois.

2. Le gros monstre qui aimait trop lire (0 à 5 ans)

Auteure : Lili ChartandIllustrations : RogéÉditeur : Dominique et compagnie

Résumé : Un monstre qui habite une forêt aime bien terroriser quiconque s’aventure trop près. Il découvre un jour un objet bien curieux : un livre abandonné par terre. Il apprendra alors la lecture et sera tellement captivé qu’il en oubliera de faire peur aux passants.

Motifs de sélection du jury : Récipiendaire du Prix littéraire du Gouverneur général (2006), le livre est accompagné d’un disque compact. La sélection a été unanime, car il s’agit d’un coup de coeur pour les enfants, mais aussi pour les adultes.

3. Florence et Léon (6 à 8 ans)

Auteur: Simon BoulericeIllustrations : Delphie Côté-LacroixÉditeur : Les Éditions Québec Amérique

Résumé : Florence est un professeur de natation qui a des problèmes avec ses poumons et Léo est un vendeur d’assurances souffrant de déficience visuelle. Ils utiliseront une manière originale de faire comprendre à l’autre les défis posés par leur handicap.

Motifs de sélection du jury : Inspiré par une rencontre de l’auteur avec un ami atteint de fibrose kystique et un autre non voyant, le récit dépeint avec optimisme et délicatesse les défis quotidiens des gens vivant avec un handicap. Il s’agit d’un message d’espoir pour les jeunes souffrant aussi d’un handicap destiné à leur démontrer qu’ils peuvent réaliser leurs rêves et s’épanouir malgré les défis qu’ils rencontrent.

4. Cent enfants imaginent comment changer le monde (6 à 8 ans)

Une idée de : Jennifer CouëlleIllustrations : Jacques LaplanteÉditeur : Les Éditions de la Bagnole

Résumé : Cent enfants d’origines ethniques et de cultures différentes ont répondu à la question « Si tu pouvais changer le monde, que ferais-tu? » .

Motifs de sélection du jury : L'ouvrage rassemble les réponses exactes des jeunes, illustrées par l’artiste Jacques Laplante. Un monde tout neuf s’y dessine, mettant en scène des personnages colorés, des animaux heureux et même des cartes géographiques imaginaires.

5. ABCMTL (6 à 8 ans)

Auteure : Jeanne PainchaudPhotographies : Bruno RiccaÉditeur : Les 400 coups

Résumé : À l’occasion du 375e anniversaire de Montréal, cet abécédaire présente diverses facettes de la ville et fait découvrir la passion de ses habitants pour les arts, la nature et la culture.

Motifs de sélection du jury : Ce livre est un hommage à la Ville de Montréal et présente de superbes photos accompagnées de courts commentaires poétiques.

6. Un cadeau pour Sophie (6 à 8 ans)

Auteur : Gilles VigneaultIllustrations : Stéphane JorischÉditeur : La Montagne secrète

Résumé : Sophie avait l’habitude d’offrir ses dessins à son oncle, qui lui donnait en retour de petits cadeaux d’une grande valeur sentimentale. Après le décès de son oncle, Sophie retrouve une étincelle perdue et découvre même un trésor grâce à un rêve.

Motifs de sélection du jury : C’est une histoire touchante et pleine de sagesse. Le livre est accompagné d’un album de chansons écrites par Gilles Vigneault et interprétées par des artistes de renom comme Francis Cabrel, Térez Montcalm et Ariane Moffat.

7. Venus d’ailleurs (5 ans et plus)

Auteure : Angèle DelaunoisPhotos : Martine DoyonÉditeur : Les Éditions Hurtubise

Résumé : Des enfants en provenance de partout dans le monde racontent leurs souvenirs de leur pays d’origine, mais aussi leurs expériences depuis leur arrivée à Montréal à travers des clichés.

Motifs de sélection du jury : Des histoires à découvrir à travers le regard d’enfants.

8. Mingan mon village (8 à 12 ans)

Idée et illustrations : RogéÉditeur : Les Éditions de la Bagnole

Résumé: Quinze jeunes originaires de la réserve autochtone Mingan dans le nord du Québec ont écrit des poèmes sur leurs rêves et aspirations et sont colligés dans cet ouvrage. L’artiste Rogé a peint des portraits à l’acrylique de ces enfants pour accompagner leurs textes.

Motifs de sélection du jury : Cet ouvrage a été finalistes pour plusieurs prix de littérature, dont le Prix du Gouverneur général. Le livre se retrouve également dans la liste courte de livres anglophones sélectionnés par le jury du Club de lecture d’été TD.

9. Klonk (9 à 12 ans)

Auteur : François GravelIllustrations : Pierre PrattÉditeur : Les Éditions Québec Amérique

Résumé : Le narrateur est un jeune actif qui se voit confiné à l’intérieur durant la récréation à la suite d’une blessure. Il fait alors la rencontre de Klonk, un curieux garçon qui disparaît quand il se met à lire.

Motifs de sélection du jury : Le livre proposé est le premier ouvrage de la populaire série. Mme Fortin soutient que Klonk est un phénomène et un livre culte qui a remporté plusieurs prix.

10. La route de Chlifa (12 ans et plus)

Auteure : Michèle MarineauÉditeur : Les Éditions Québec Amérique

Résumé : Une histoire d’immigration, d’intégration et d’identité qui retrace le parcours d’un jeune homme de son départ du Liban en guerre jusqu’à son arrivée à Montréal.

Motifs de sélection du jury : Le roman a remporté le Prix du Gouverneur général en 1993. Selon Lianne Fortin, l’histoire demeure d’actualité 25 ans après avoir été écrite puisqu'il est possible de faire un parallèle avec les enjeux d’immigration au Québec, notamment en lien avec l’arrivée des réfugiés syriens.

D'après les informations de Christelle D'Amours