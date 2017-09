Brooke Henderson réussit un 63 à l'Omnium canadien et revient dans la course

La Canadienne Brooke Henderson a évité la coupe in extremis vendredi. Elle a remis une carte de 63 au Hunt and Golf Club d'Ottawa, site de l'Omnium féminin canadien, pour se hisser dans la course et préparer une finale enlevante.

Grâce à cet exploit, Henderson, 19 ans, est désormais à égalité au 6e rang avec cinq autres golfeuses après trois rondes.

La Canadienne n'est cependant qu'à trois coups des meneuses, l'Américaine Mo Martin et la Danoise Nicole Broch Larsen.

« Je me sens assez bien, je dirais, a reconnu Henderson au Ottawa Citizen. J'ai fait des roulés que je n'aurais jamais pensé réussir. »

Elle a terminé sa ronde de façon spectaculaire, avec un roulé de près de 20 pieds au 16e trou, puis des oiselets aux 17e et 18e fanions.

Vendredi, seul un oiselet à son dernier trou lui a permis d’éviter une fin de semaine écourtée.

Henderson a ainsi réalisé un nouveau record de parcours. Elle a égalé le pointage de -8 de Yani Tseng, réalisé en 2008. La Thaïlandaise avait réussi un 64 sur un parcours de normale 72.

Jocelyne Bourassa, en 1973, est la dernière représentante du pays à remporter l'Omnium canadien.

Mis à part Martin et Broch Larsen, les Sud-Coréennes In Gee Chun (-9) et Mirim Lee (-8), ainsi que l'Américaine Cristie Kerr (-8) se retrouvent devant Henderson au classement.

Les 18 derniers trous de l'Omnium canadien auront lieu dimanche.