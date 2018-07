C'est parti pour le tour cycliste Charles-Bruneau à Gatineau!

Les vingt-quatre cyclistes de Gatineau qui participent au Tour CIBC Charles-Bruneau ont entamé leur grand départ, à 8 h, jeudi matin, depuis le Centre sportif.

Le groupe débute un périple de deux jours qui doit le mener tout d'abord à Salaberry-de-Valleyfield et, ensuite, à Boucherville où aura lieu un rassemblement des participants de toutes les régions.

En tout, les cyclistes gatinois vont parcourir 300 kilomètres.

L'objectif est de ramasser des fonds pour des enfants atteints du cancer. Les organisateurs du parcours à Gatineau ont fixé cet objectif à 270 000 $. Jusqu'à présent, 40 % des fonds ont été amassés.

« Il n' y a personne qui est à l'abri [d'un cancer] », a rappelé la chanteuse Luce Dufault, co-porte-parole du Tour Charles-Bruneau. « Alors, pourquoi attendre que ça nous touche de plus près quand on peut aider et faire une différence [maintenant]. »

Le cancer, ça touche tout le monde. Luce Dufault, porte-parole

Le Tour cycliste Charles-Bruneau en est à sa 23e édition. Au fil des ans, les organisateurs ont amassé 25 millions de dollars, dont 3,7 millions de dollars, l'an passé uniquement.

Cet argent a servi à améliorer la qualité de vie des enfants malades et, dans certains cas, à leur sauver la vie. Les montants amassés permettent également d'ajouter en régions des infrastructures qui fournissent des soins.

« Si on habite en région, c'est ridicule d'emmener son enfant à Montréal. Maintenant il y a moyen de traiter ces enfants-là près de chez eux. Par exemple, les greffes, on ne fait pas ça uniquement à Montréal », a expliqué Luce Dufaut.