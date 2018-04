Cannabis : un joint quatre relations

Une invention du diable pour certains. Un don de Dieu pour les autres. Le cannabis polarise les opinions et soulève les passions. Les Canadiens sont divisés sur la question et n'entretiennent pas tous la même relation avec cette plante verte.

Un reportage d’Angie Bonenfant et de Claudine Richard

Nous avons demandé à des personnes issues de différentes tranches de la population de nous expliquer leur relation avec la marijuana. Est-ce que cela fait leur bonheur? En ont-ils peur? La vénèrent-ils ou la maudissent-ils? Quelle place la marijuana occupe-t-elle dans leur vie?

Une source de préoccupation pour les aînésGisèle Tassé-Goodman, présidente de la FADOQ région de l’Outaouais

Inquiets pour leurs petits-enfants. Confus quant aux nouvelles règles. Préoccupés par les odeurs. Les aînés sont quelque peu tourmentés par la légalisation du cannabis. Tenus à l’écart des discussions, ils veulent savoir où trouver de l’information pertinente pour leur catégorie d’âge.

Les aînés prennent aussi du cannabis pour toutes sortes de raisons. GIsèle Tassé-Goodman

Leur porte-parole en Outaouais, la présidente de la FADOQ Gisèle Tassé-Goodman, rappelle que la marijuana a été une substance illégale pour la majeure partie de la vie de ses membres. Concilier la légalisation avec leur quotidien n’est pas une chose évidente.

Une occasion d’affaires pour les investisseursÉric Benoit, homme d’affaires

Endetté jusqu’au cou en raison de ses études universitaires, Éric Benoit a rapidement compris qu’il pouvait faire beaucoup d’argent avec le cannabis. En 2014, le gouvernement Harper fait une annonce qui l’incite à investir à la Bourse dans des entreprises qui produisaient de la marijuana à des fins médicales.

C’est une opportunité qui m’a permis de m’en sortir avec mes dettes étudiantes. Éric Benoit

Un an plus tard, grâce à ses investissements, Éric Benoit a payé toutes ses dettes d’études. Depuis, évalue-t-il, le marché a légèrement changé. Les risques sont plus élevés, dit-il, mais les occasions d’affaires demeurent présentes pour les investisseurs qui auront pris le temps de bien faire leurs devoirs.

Une aide médicaleGuy DeGrace, employé à Hydropothicaire

Un vilain accident au dos a forcé Guy DeGrace à utiliser du cannabis pour atténuer sa douleur. Longtemps prisonnier de son lit, aux prises avec des maux de ventre et une crise d’insomnie, Guy DeGrace est content d’avoir retrouvé un semblant de vie grâce au cannabis.

En ce moment, ça me fait du bien! Maintenant je vis une vie normale. Guy DeGrace

Il a toutefois dû faire face à plusieurs préjugés liés à la marijuana. On lui a souvent reproché d’en consommer uniquement à des fins récréatives. Très peu de gens connaissent les vertus particulières de la marijuana, regrette M. DeGrace. Il espère que la légalisation va changer les mentalités.

Un fardeau légalMing Saad, militante

Ming Saad a commencé à utiliser du cannabis au secondaire après avoir subi une blessure lorsqu’elle jouait au basketball. Le cannabis est un remède qui calme ses douleurs chroniques, ses migraines et son anxiété, mais au fil du temps, c’est aussi devenu un lourd « fardeau légal ».

Il fallait que je brise la loi régulièrement, simplement pour être médicamentée. Ming Saad

Ming Saad a été arrêtée par la police pour possession simple. Son dossier a traîné en cour pendant deux années, avant que les accusations soient abandonnées. Elle a longtemps vécu avec la peur d’être de nouveau arrêtée simplement parce qu’elle fait usage du cannabis pour des raisons médicales.