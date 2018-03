Centraide Outaouais rate son objectif annuel de 165 000 $

Malgré un manque à gagner, Centraide Outaouais dresse un bilan positif de sa campagne de financement annuel. À deux mois de la date butoir, l'organisme affirme avoir amassé 93 % de son objectif de 4,6 millions de dollars, ce qui représente une meilleur résultat que l'an dernier à pareille date.

Un texte de Dominique Degré

Centraide Outaouais espère aider 63 670 personnes dans la région s’il parvient à atteindre sa cible cette année.

« Quand on dit qu’il manque 165 000 $, c’est qu’on regarde toutes nos prévisions […] On essaie de mettre des chiffres, et selon nos chiffres, il va nous manquer 165 000 $ », explique la présidente de la campagne 2017, Élaine Dupras, en faisant référence aux activités de financement toujours en cours.

Centraide, qui redistribue des fonds à 70 autres groupes et organismes en Outaouais, interpelle donc les entreprises, les dirigeants et les citoyens de la région pour amasser les 165 000 $ qu’il lui manque.

Rappelons que Centraide Outaouais a éprouvé beaucoup de difficulté à atteindre ses cibles au cours des dernières années. Malgré des baisses répétées de ses objectifs, l’organisme arrive en deçà de ses cibles depuis 2011.

Les causes exactes pouvant expliquer les problèmes des campagnes passées demeurent difficiles à cerner, croit Mme Dupras, mais il existe certaines hypothèses.

On ne se vante pas d’être pauvre, on ne se vante pas d’avoir des problèmes de toxicomanie […] Les organismes de Centraide sont mal connus malheureusement, mais ce n’est pas négatif; c’est qu’il y a beaucoup de préjugés dans notre société à l’entour de tout ça. Élaine Dupras, présidente, campagne Centraide Outaouais

« C’est toujours difficile à mettre le doigt sur le bobo […] On ne se cachera pas non plus qu’il y a beaucoup de concurrence dans le milieu des organismes sans but lucratif, et il y en a de plus en plus », relate Mme Dupras.