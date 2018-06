Chaleur : avertissement en vigueur pour la région de la capitale nationale

Le premier épisode de chaleur de la saison a lieu dimanche dans la région de la capitale nationale ainsi que dans certains secteurs du centre et de l'est de l'Ontario.

Environnement Canada a publié un bulletin météorologique spécial pour Gatineau, Prescott et Russell, Ottawa et Oshawa.

« Une masse d'air chaud et humide devrait envahir le sud de l'Ontario, et on prévoit des températures maximums de près de 31 degrés et des minimums autour de 20 degrés aujourd'hui, ce soir et la nuit prochaine », a précisé l’agence fédérale.

Un front froid devrait apporter lundi des précipitations et de l’air plus frais sur le sud de l’Ontario. Cet épisode de chaleur ne devrait donc durer qu’une journée, peut-on lire dans le communiqué émis par Environnement Canada.

La prudence est recommandée

Ce premier épisode de chaleur de la saison pourrait présenter un risque pour la santé des personnes qui ne sont pas habituées à ces conditions.

Santé publique Ottawa (SPO) rappelle que la chaleur extrême peut entraîner la déshydratation, l’épuisement par la chaleur, un coup de chaleur et même la mort.

Les aînés, les nourrissons, les jeunes enfants, les travailleurs en plein air et les athlètes, les sans-abri ainsi que les personnes qui prennent des médicaments sur ordonnance pour des problèmes de santé comme la maladie de Parkinson et la dépression courent un risque plus élevé de souffrir de problèmes liés à la chaleur.

Par ailleurs, les vagues de chaleur s’accompagnent souvent d’une augmentation de la pollution atmosphérique et d’un indice UV élevé.