Christopher Deacon devient le nouveau dirigeant du CNA

Christopher Deacon prend les rênes du Centre national des Arts (CNA). Succédant à Peter Herrndorf, qui occupait le poste de président et chef de la direction de l'institution depuis 1999, l'homme de 59 ans s'engage à ce que le CNA devienne « aussi national en français qu'en anglais ».

Un texte de Valérie Lessard

Se qualifiant lui-même de « francophile », M. Deacon, qui a grandi à Gatineau, a « toujours été fasciné par l'influence de la langue sur notre culture ». Il aspire maintenant à faire rayonner la langue française plus largement, à l'intérieur comme à l'extérieur des murs du CNA.

Je ferai en sorte que le Centre devienne plus francophone, plus ouvert aux citoyens de Gatineau, par exemple, et aux francophones de partout au Canada.

Christopher Deacon, nouveau président et chef de la direction du Centre national des Arts