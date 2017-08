Christopher Milo devient recruteur

L'ancien botteur de la Ligue canadienne de football (LCF) Christopher Milo a annoncé mercredi soir sur Twitter qu'il agira désormais comme recruteur pour les Eskimos d'Edmonton.

Le Montréalais d'origine a gagné la Coupe Vanier avec le Rouge et Or de l’Université Laval en 2008 et en 2010.

Milo a également participé à deux conquêtes de la Coupe Grey : en 2013 avec les Roughriders de la Saskatchewan et en 2016 avec le Rouge et Noir d’Ottawa. Il a été libéré par la formation ontarienne en février.

Le Québécois de 30 ans sera chargé du recrutement dans le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) pour Edmonton.