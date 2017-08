Circulation difficile à prévoir ce week-end à Ottawa

Plusieurs événements qui auront lieu cette fin de semaine, dont les festivités entourant la Fierté dans la capitale, nécessiteront la fermeture de certaines artères importantes à Ottawa.

Même si l’été tire à sa fin, les dernières grandes activités estivales extérieures n’ont pas fini de causer des maux de tête aux automobilistes à Ottawa.

C’est le défilé de la Fierté dans la capitale qui engendrera le plus de fermetures de rues et de réductions de voies dimanche. Le défilé nécessitera la fermeture de la rue Bank, entre la rue Catherine et l’avenue Gladstone, et de l’avenue Gladstone entre les rues O’Connor et Kent, dans les deux directions entre 7 h et 15 h.

La circulation sera aussi limitée sur la rue O’Connor, entre l’avenue Gladstone et la rue Maclaren, où les véhicules ne pourront circuler que sur une voie.

Les rues suivantes, qui sont situées le long du parcours du défilé, seront également fermées à la circulation entre 12 h 30 et 16 h :

l’avenue Gladstone, entre les rues Bank et Kent

la rue Kent, entre les avenues Gladstone et Laurier Ouest

l’avenue Laurier Ouest, entre les rues Kent et Bank

la rue Bank, entre l’avenue Laurier Ouest et la rue Somerset Ouest

Il faut aussi noter que le stationnement sera limité sur les rues mentionnées entre 15 h samedi et 13 h dimanche.

Le stationnement sera interdit sur les rues que sillonnera le défilé entre 11 h et 16 h.

La Foire communautaire de la Fierté dans la capitale entraînera pour sa part la fermeture de la rue Bank, entre les rues Florence et Somerset, de 7 h jusqu’à minuit dimanche.

La Tablée du Canada et le Westboro Fuse

Le secteur du Parlement sera également difficilement navigable pour les automobilistes en raison de la Tablée du Canada.

La rue Wellington, entre les rues Bank et Elgin, la rue Metcalfe, entre les rues Queen et Wellington, et la rue O’Connor, entre les rues Queen et Wellington, seront quant à elle fermées dès 20 h samedi, et ce jusqu’à 4 h lundi.

Le chemin Richmond sera fermé de 8 h samedi 20 h le dimanche, entre les avenues Golden et Roosevelt et entre les avenues Churchill et McRae, en raison des activités du Westboro Fuse.

Les promenades Sir John A. Macdonald, Colonel By et George-Étienne Cartier ne seront pas épargnées, puisqu’elles seront interdites aux véhicules de 9 h à 13 h dimanche.