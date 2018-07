Citation patrimoniale du Quartier du Musée : nouvelle offensive de Brigil

Brigil accélère son opération charme, alors que le promoteur a organisé deux rencontres pour présenter sa propre version d'une citation patrimoniale pour le Quartier du Musée, mercredi.

La première a eu lieu avec la présence de plusieurs conseillers municipaux de Gatineau. La deuxième, elle, devant la Chambre de commerce de Gatineau et Vision Centre-Ville.

Une cinquantaine de gens issus du milieu d’affaires se sont présentés à la deuxième réunion, où Brigil défend sa proposition de désignation patrimoniale alternative du Quartier du Musée.

L’alternative est décrite par Brigil comme « évolutive et innovative [sic] et tient compte de la dimension historique du quartier en assurant la préservation identitaire », afin de « trouver un réel équilibre favorable à tous entre préservation, restauration, démolition, construction et innovation ».

Avec l’approche qu’on a, ça pourrait permettre d’aller chercher le meilleur à tous les niveaux. Steve Potvin, spécialiste du patrimoine

La citation patrimoniale proposée par le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Gatineau est trop « statique » et « conservative », peut-on-lire dans un document de la réunion.

La citation patrimoniale, si elle est acceptée par le conseil municipal de Gatineau, viserait un quadrilatère délimité par la rue Laurier au sud, le boulevard Maisonneuve au nord, le boulevard des Allumettières à l’est et la rue Victoria à l’ouest.

Cette éventuelle désignation pourrait avoir des impacts sur le projet de tours de 35 et 55 étages du groupe Brigil dans le secteur, puisqu’elle limiterait la hauteur des nouvelles constructions à 3 étages.

Le conseil municipal se prononcera définitivement sur la question le 28 août prochain, mais la conseillère Louise Boudrias souhaite que la proposition soit rejetée, le temps de bien évaluer le dossier.

« Brigil propose autre chose, une autre façon de faire, mais qui pourrait permettre de préserver ce qui est patrimonial dans l’ensemble du quartier. C’est une proposition qui est intéressante », soutient Mme Boudrias.

Moi j’ai écouté les gens du patrimoine […], et pour moi, écouter Brigil, ça fait aussi partie de l’ensemble de la réflexion. Louise Boudrias, conseillère pour le district du Parc-de-la-Montagne–Saint-Raymond

De son côté, le président de Vision-Centre-Ville, Nicolas D'Aoust, accueille favorablement la démarche faite par Brigil mercredi. « C’est dans l’intérêt pour tous les partis de continuer ce dialogue », affirme-t-il.

Avec les informations de Laurie Trudel