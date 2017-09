Clément Bélanger veut ramener la fierté à Gatineau

Le cinquième candidat déclaré à la mairie de Gatineau a fait connaître sa vision mercredi à la Maison du citoyen.

Le haut fonctionnaire fédéral, qui n'a aucune expérience en politique municipale, soutient qu'il sera le candidat qui ramènera la fierté à Gatineau.

Même si la Ville a réussi à battre des records cet été avec la présentation de Mosaïcanada, et le spectacle Volta du Cirque du Soleil, M. Bélanger croit que Gatineau est à la remorque de sa voisine Ottawa et n'a pas de vision à long terme.

Je veux qu'on arrête de dire qu'on est la 4e Ville au Québec. Je veux qu'on agisse comme la 4e Ville au Québec. Clément Bélanger, candidat à la mairie de Gatineau

M. Bélanger entend présenter sa plateforme électorale au cours des prochaines semaines.

Mais déjà, la fiscalité semble être l'une de ses priorités. Il soutient que les contribuables sont trop taxés et n'obtiennent pas les services adéquats.

Sûr de gagner

Clément Bélanger estime avoir des chances de remporter la course à la mairie contre le maire sortant Maxime Pedneaud-Jobin, le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Bowman, Rémi Bergeron et les conseillers Denis Tassé et Sylvie Goneau.

« Si je n’avais pas la conviction de gagner, je n'irais pas », affirme M. Bélanger, qui ajoute qu'il est sûr de gagner le 5 novembre grâce à son équipe « du tonnerre ».

Quant à son manque d'expérience sur la scène municipale, il se demande « en quoi l'expérience a servi les Gatinois au cours des dernières années? ». Il rappelle ses 20 ans d'expérience dans le domaine de la gestion financière, des ressources humaines et en politique.

« J'ai travaillé au bureau de Benoît Pelletier. J'ai autant d'expérience que Maryse Gaudreault quand elle est devenue députée ».

Clément Bélanger compte miser sur les médias sociaux pour se faire connaître au cours de la campagne.

« En ce moment, on est sur Facebook », indique-t-il. « Si un président français a été capable de se faire connaître après deux mois, moi je suis capable de le faire au niveau de la ville en six semaines. »

Avec les informations de la journaliste Nathalie Tremblay