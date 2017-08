Connaissez-vous cette femme tuée il y a 42 ans? La PPO veut l'identifier

La Police provinciale de l'Ontario (PPO) rouvre un dossier de meurtre non résolu, datant d'il y a plus de 40 ans. La technologie actuelle lui a permis de reconstituer un buste de la victime en 3D, afin de pouvoir l'identifier.

La victime est connue sous le nom de la « Nation River Lady », soit la Dame de la rivière Nation.

Le corps de cette femme a été retrouvé dans la rivière Nation le 3 mai 1975. Sa dépouille avait été repêchée près de l'autoroute 417 à Casselman, dans l'Est ontarien.

N'ayant jamais pu identifier la victime, les policiers n'ont pas été en mesure de retrouver son meurtrier.

Quarante-deux ans plus tard, les analystes en médecine légale ont créé une reconstruction faciale d'argile en 3D de la Dame de la rivière Nation, en utilisant une technologie de pointe. Ils ont espoir que cette reconstitution leur permettra d'identifier la victime.

« À elle seule, la technologie ne permettra pas d'élucider cette affaire. Si quelqu'un quelque part voit ce visage et que ça ravive de vieux souvenirs, peut-être que les informations qui en découleraient nous permettront d'ouvrir de nouvelles pistes d'enquête », a expliqué Duncan Way, artiste judiciaire à la PPO.

Les policiers ont aussi recréé les vêtements qu'elle portait au moment de son décès.

Dépouille jamais identifiée

La Dame de la rivière Nation était âgée de 25 à 50 ans au moment de son décès, avait les cheveux bruns teints en blond. Selon les policiers, ses ongles étaient soignés et vernis en rose, elle avait une cicatrice d'appendicectomie et portait des prothèses dentaires partielles supérieures et inférieures.

Au moment de sa découverte, son corps était enveloppé dans deux morceaux de tissu vert, deux serviettes et des chiffons J.

Ses mains et ses pieds étaient liés par une cravate bleue avec de petits emblèmes de drapeau du Canada connus sous le nom de « la cravate canadienne », une cravate en soie rayée bleue et une cravate rouge avec des motifs jaunes.