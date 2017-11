Coupe Grey : la fascinante histoire du parc Lansdowne

Le parc Lansdowne est surtout reconnu pour avoir été le domicile des Rough Riders, des Renegades et, maintenant, du Rouge et Noir. Mais ne pensez pas qu'on a seulement joué au football à cet endroit. Au fil des ans, le parc Lansdowne a non seulement accueilli plusieurs activités sportives, mais il a aussi été le théâtre de nombreux événements historiques.

Un texte de Guillaume Charbonneau

1 - Au commencement

Nommé en l'honneur du marquis de Lansdowne, qui a été gouverneur général du Canada de 1883 à 1888, le parc Lansdowne voit le jour en 1868, lorsque la Ottawa Agricultural Society achète 19 acres de terrain. L'objectif est d'organiser une foire et des expositions loin du centre-ville. Le projet prendra de l’expansion avec l'ajout de plusieurs acres de terrain, en 1974.2 - Présentation du téléphone

C'est au parc Lansdowne, en 1879, que les citoyens d’Ottawa assistent à la première démonstration publique du téléphone au Canada. C'était l’une des nombreuses inventions et innovations à être présentées au grand public, au parc Lansdowne.3- Acquisition de la ville

En 1883, la Ville d’Ottawa fait officiellement l’acquisition du parc Lansdowne. La Ville achète les 40 acres de terrain et tous les édifices au prix de 25 000 $. Ottawa est toujours propriétaire du parc Lansdowne, aujourd’hui.

4 - Première édition de la Super Ex

Le 24 août 1888, on assiste à la première Exposition agricole et industrielle d'Ottawa, qui deviendra des années plus tard la Super Ex. L’événement est présenté chaque année au parc Lansdowne de 1888 à 2010, à l’exception de quelques années pendant la Deuxième Guerre mondiale.5 - Finale de la Coupe Stanley

Le pavillon Aberdeen est construit en 1898. Il deviendra le domicile des Silver Sevens (Sénateurs) d'Ottawa de 1902 à 1905. Le 4 janvier 1904, les Silver Sevens battent le Winnipeg Rowing Club et remportent la coupe Stanley.

6 - Arrivée des Rough Riders à Lansdowne

Les Rough Riders ont déménagé au parc Lansdowne en 1909. Auparavant, l’équipe disputait ses matchs au Metropolitan Grounds près du pont Pretoria. Le club de football d’Ottawa a été créé en 1876, mais change de nom pour Rough Riders en 1898, afin d’honorer les soldats canadiens qui combattaient durant la guerre hispano-américaine.

7 - Premier match de la Coupe Grey à Ottawa

La finale de la Coupe Grey est disputée pour la première fois à Ottawa, le 5 décembre 1925. Les Senators d’Ottawa font plaisir à leurs partisans et remportent la victoire 24-1 face aux Tammany Tigers de Winnipeg. C’est aussi la première coupe Grey remportée par une équipe de la capitale nationale.

8 - La LCF affronte la NFL

Au milieu du 20e siècle, une dizaine de matchs sont disputés entre des équipes de la Ligue canadienne de football (LCF) et la National Football League (NFL). Puisque les deux ligues ne possèdent pas les mêmes règlements, les dirigeants ont négocié un compromis. Les deux premiers quarts de la rencontre étaient disputés selon les règles de la LCF, tandis que les deux derniers quarts respectaient les règles de la NFL. Le 12 août 1950, les Rough Riders d’Ottawa s’inclinent 27 à 6 devant les Giants de New York. Le 11 août 1951, Ottawa s’incline de nouveau contre New York, 41 à 18.9 - Période de baseball

Le parc Lansdowne a également été le domicile d’une équipe de baseball de la ligue internationale. Les Giants d’Ottawa, qui ont ensuite changé de nom pour les Athletics, ont joué au parc Lansdowne de 1951 à 1954. L’équipe était le club-école des Giants de New York et ensuite des A’s de Philadelphie.10 - Courses automobiles

À l’origine, le parc Lansdowne était muni d’une piste de terre pour les courses de chevaux. La première course de voitures a eu lieu le 1er juin 1955. La piste de course a été pavée en 1957. À la suite de nombreuses plaintes formulées par des résidents, les courses de voitures ont été interdites au parc Lansdown, en 1960. Plus tard et comme conséquence à cela, le promoteur a déménagé ses courses de voitures à Stittsville.11 - Ouverture du Centre municipal

Le Centre municipal d’Ottawa a ouvert ses portes le 29 décembre 1967. Construit au coût de 9,5 millions de dollars, il pouvait accueillir plus de 9800 spectateurs. Cet aréna a été le domicile des 67’s d’Ottawa, mais a aussi été l’hôte de plusieurs championnats de patinage artistique et de curling.12 - Spectacle de Johnny Cash

Plusieurs spectacles de musique ont été présentés sur le site du parc Lansdown. En 1971, le légendaire Johnny Cash a présenté un concert. Led Zeppelin (1970), U2 (1985), Supertramp (1979), Genesis (1980), Black Sabbath (1982), Bruce Springsteen, Pink Floyd (1987), Aerosmith (1988), Metallica (1991) et les Rolling Stones (2005) ont également marqué l’histoire du parc Lansdowne.13 - Retour des Sénateurs dans la LNH

Les amateurs de hockey ont assisté au retour des Sénateurs dans la Ligue nationale de hockey (LNH) le 8 octobre 1992, alors que les Canadiens ont été les visiteurs au Centre municipal. Il s’agit d’une première rencontre de la LNH à Ottawa depuis 1934. Un championnat de hockey a aussi été remporté au Centre municipal. En 1999, les 67’s d’Ottawa ont battu les Hitmens de Calgary en prolongation pour gagner la coupe Memorial.14 - Destruction et rénovation

En 2007, des fissures ont été décelées dans la fondation du stade Frank-Clair. Une partie des gradins ont été démolis par précaution. À la suite de plusieurs années de travaux et de rénovations, qui ont dépassé les 400 millions de dollars, le nouveau parc Lansdowne et la Place TD ouvrent leurs portes, le 16 août 2014.15 - Les meilleurs du soccer

Quelque temps après avoir ouvert ses portes, la Place TD a accueilli la Coupe du monde de soccer féminin en 2015. Ce n'était pas la première fois qu'un événement de soccer était organisé au parc Lansdowne. En 2007, Ottawa a également été l'hôte de la Coupe du monde de soccer des moins de 20 ans. Et en 1976, lorsque les Jeux olympiques avaient lieu à Montréal, des matchs de soccer ont été disputés au parc Lansdowne.