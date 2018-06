Crise en radio-oncologie à l'Hôpital de Gatineau : un rapport attendu prochainement

La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et le Ministère de la Santé et des Services sociaux ( MSSS) rendront public un rapport à la suite du comité terrain qui a eu lieu lundi et mardi sur la crise que traverse depuis quelques mois le service de radio-oncologie de l'Hôpital de Gatineau.

Le rapport devrait faire état « d'observations, de points forts, de pistes d'amélioration » et de recommandations, selon le communiqué du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais.

La rencontre s'est faite en présence des représentants du ministère de la Santé, de médecins et des employés du département de radio-oncologiede l'hôpital de Gatineau, du président de l'Association professionnelle des radio-oncologues du Québec, le Dr Khalil Sultanem, du PDG adjoint du CISSS de l'Outaouais, le Dr Daniel Tardif, et de la présidente de la FMSQ, la Dre Diane Francoeur.