Le chef de la fonction publique fédérale Michael Wernick a fustigé le plus récent rapport du vérificateur général Michael Ferguson en raison de ses critiques à l'égard de ce qu'il avait qualifié de « culture d'obéissance » dans la fonction publique.

Pour le greffier du Conseil privé, le chapitre rédigé par Michael Ferguson sur la culture dans la fonction publique relève purement de l'opinion.

Michael Wernick a été convoqué devant le Comité permanent des comptes publics, mardi, pour répondre aux commentaires contenus dans le rapport du vérificateur général.

Michael Wernick a reconnu que la fonction publique n'est pas parfaite et qu'il a répété souvent qu'elle peut s'améliorer, mais il a insisté sur le fait que le rapport de Michael Ferguson ne présentait que de grandes généralisations.

Il a aussi affirmé être en désaccord avec la description que fait le vérificateur général du système de paye Phénix qu'il qualifie d' échec incompréhensible .

Dans son rapport publié plus tôt ce printemps, Michael Ferguson soutient que la fonction publique est aux prises avec une culture d'obéissance qu'il faut changer, et qui « cause les échecs qu'elle tente d'éviter ».