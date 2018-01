Dabrowski remporte la palme en double mixte à Melbourne

La Canadienne Gabriela Dabrowski a enregistré son second triomphe en grand chelem dans le volet double mixte dimanche aux Internationaux d'Australie, mais non sans forcer.

Dabrowski et le Croate Mate Pavic, classés 8es tête de série, ont comblé un retard avant de goûter à l'ivresse d'un titre à Melbourne. Ils ont signé une victoire de 2-6, 6-4 et 11-9 aux dépens de l'Indien Rohan Bopanna et de la Hongroise Timea Babos (no 5).

Les champions ont réussi neuf as et commis deux doubles fautes. À ce chapitre, les finalistes ont affiché un ratio de 5-0.

Il s'agit d'une deuxième couronne en grand chelem lors des quatre dernières compétitions pour Dabrowski. Elle avait brisé la glace à Roland-Garros au printemps dernier aux côtés de Bopanna, son adversaire en finale des Internationaux d'Australie sept mois plus tard.

L'Ottavienne de 25 ans a atteint les quarts de finale de chacun des six derniers tournois majeurs en double mixte.