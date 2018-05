De nombreuses rues fermées à Ottawa et Gatineau pour la Fin de semaine des courses

Si vous prévoyez circuler dans le centre-ville d'Ottawa et de Gatineau cette fin de semaine, un seul conseil : planifiez vos déplacements.

Les fermetures de rues le samedi 26

Une vingtaine de rues seront interdites à la circulation le samedi, en après-midi et en début de soirée, lors des courses de 2 km, 5 km et 10 km.

La carte interactive ci-dessous, préparée par les organisateurs de la Fin de semaine des courses, montre les rues qui seront fermées.

Les fermetures de rues le dimanche 27

Dimanche, journée du marathon pour les enfants, du demi-marathon et du marathon, une cinquantaine de rues seront fermées, surtout en matinée.

Comme une partie du marathon se déroulera dans le secteur de Hull, quelques fermetures sont aussi à prévoir du côté de Gatineau du Vieux-Hull.

Inscriptions en baisse

La Fin de semaine des courses enregistre au moins deux années consécutives de baisse du nombre de personnes inscrites. Jusqu'au moment d'écrire ses lignes, plus de 30 000 sportifs se sont inscrits pour les six courses, à savoir le marathon pour les enfants, le 2 km, le 5 km, le 10 km, le demi-marathon et le marathon. En 2017, pour le 150 anniversaire de la Confédération, environ 43 000 personnes y ont participé, contre 46 912 en 2016.

Toutefois, les personnes qui souhaiteraient participer à une de ces courses peuvent encore s'inscrire.