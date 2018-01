Début des travaux pour un nouveau programme municipal à Gatineau

Le nouveau conseil municipal de Gatineau, élu en novembre dernier, entame ses travaux pour élaborer le programme qui dictera ses orientations, son plan d'action et ses besoins financiers pour les quatre prochaines années.

Et c'est sous le thème de la transparence que ce programme sera élaboré. Contrairement à ce qui se faisait dans le passé, la conception du nouveau programme sera faite en public et non pas derrière des portes closes lors d'un lac-à-l'épaule.

L'exercice sera mené par le président du conseil, Daniel Champagne, et le conseiller du district de Hull-Wright, Cédric Tessier.

« C'est normal en démocratie que lorsqu'il y a des débats pour déterminer un programme, pour une ville, pour un conseil municipal, il faut que cela se fasse en public », a indiqué M. Tessier.

Ce sera un gros changement. Cédric Tessier, conseiller de Gatineau

La base : le programme d'Action Gatineau

Le programme d'Équipe Pedneaud-Jobin - Action Gatineau, défendu par le maire lors de la campagne électorale, servira de point de départ aux discussions. Cédric Tessier croit que plusieurs éléments du plan du parti font déjà consensus.

Cette semaine, les élus sont invités à soumettre les éléments qu'ils souhaiteraient ajouter, modifier ou retirer. Le conseiller Tessier croit que cette façon de faire permettra à tous les élus de faire valoir leur point de vue et d'enrichir le programme du conseil.

« En faisant cette démarche-là, où chaque élu va pouvoir demander des ajouts, des retraits dans le programme, bien tout le monde va pouvoir être entendu », a-t-il dit. « Chaque idée va pouvoir être soumise au vote, ce qui n'a pas été le cas il y a quatre ans. »

Le nouveau programme du conseil devrait être débattu en février ou mars.

Avec les informations de la journaliste Nathalie Tremblay