La légende de la Ligue canadienne de football Maurice « Moe the Toe » Racine est décédé, a annoncé dimanche soir le Rouge et Noir d'Ottawa.

Qualifié de « héros du football » par le gouverneur de l'équipe, John Ruddy, Racine avait gagné quatre fois la Coupe Grey avec les Rough Riders d'Ottawa dans les années 1960 et 1970.

Originaire de Cornwall, en Ontario, il avait été intronisé au Temple de la renommée du football canadien en 2014.

Selon le Rouge et Noir, il est détenteur des records du plus grand nombre de matchs, du plus grand nombre de matchs des séries éliminatoires et du plus grand nombre de matchs de championnat de la Coupe Grey avec les Rough Riders d'Ottawa.