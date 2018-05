Décès tragique d'une mère et de son bébé : la coroner s’interroge sur l'absence de protocole

Une femme de 32 ans et son foetus de 39 semaines sont morts à l'Hôpital de Hull en mars 2016. Or, l'absence d'un protocole spécifique sur la réanimation d'une femme en fin de grossesse a pu contribuer à la tragédie, selon un rapport du coroner.

Le 7 mars 2016, un appel d’urgence est fait au 911 car Marie-Jacque Fortin tombe abruptement en détresse respiratoire et s’effondre devant son conjoint.

Les policiers, les ambulanciers et les pompiers arrivent rapidement sur les lieux. Mme Fortin subit deux arrêts cardiorespiratoires avant d’être transportée vers l’Hôpital de Hull, après 24 minutes d'intervention.

L’Hôpital de Hull est situé à proximité de sa résidence, mais cet hôpital ne dispose pas d'un service d'obstétrique.

Les équipes médicales de l'hôpital ont pratiqué une césarienne environ 36 minutes après son arrivée à l'hôpital, soit une heure après l'arrivée des ambulanciers à son domicile.

La coroner Pascale Boulay indique dans son rapport que le foetus aurait eu de meilleures chances de survie si une césarienne d'urgence avait été pratiquée plus tôt, ce qui aurait également aidé à la réanimation de la mère. En effet, la littérature médicale recommande le recours immédiat à la césarienne d'urgence chez une patiente enceinte de plus de 20 semaines lorsqu'une réanimation cardiorespiratoire ne répond pas.

Une meilleure formation des intervenants

La coroner recommande au ministère de la Santé d'assurer une formation adéquate des intervenants de première ligne. Elle recommande également au personnel d'urgence de l'Hôpital de Hull, qui n'a pas de service obstétrique, d'avoir à sa disposition des trousses de césariennes d'urgence fonctionnelle en tout temps.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, qui gère l'Hôpital de Hull, a indiqué être déjà en mode solution.

« Nous avons lu les deux rapports du coroner dès que nous les avons reçus la semaine dernière. Nos premières pensées vont au conjoint et aux proches de Mme Fortin et de son bébé Alexie. Nous avons déjà débuté des travaux avec les différentes directions concernées afin de mettre en place la recommandation qui touche le CISSS de l’Outaouais, soit d’outiller nos hôpitaux de trousses de césarienne d’urgence et de former notre personnel avec le programme AMPRO (approche multidisciplinaire en prévention des risques obstétricaux) », a fait parvenir par courriel la porte-parole de l'établissement, Geneviève Côté.