Des actes de vandalisme dans un cimetière de Buckingham

Plusieurs monuments du cimetière Saint-Grégoire-de-Nazianze, dans le secteur de Buckingham en Outaouais, ont été endommagés à deux reprises en juillet.

Les autorités affirment que les deux incidents ont eu lieu les 5 et 18 juillet. Des monuments ont été renversés. Les responsables du cimetière estiment les dommages à plusieurs milliers de dollars.

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) demande l'aide du public pour retrouver le ou les responsables de ces méfaits. Des enquêteurs se sont rendus sur les lieux jeudi, afin de rencontrer des citoyens détenant des informations à ce sujet.

Dans un communiqué publié mercredi, la police a appelé les citoyens à communiquer avec elle pour transmettre tout renseignement, « même s'ils croient qu'il s'agit de détails anodins ».

Giselle Allaire, dont les membres de la famille sont enterrés dans le cimetière, a estimé que ces actes de vandalisme sont « dégradants ».

« Je suis là pour venir vérifier les dégâts qui ont été faits sur le monument de mon mari, ses parents et ses grands-parents », a raconté Mme Allaire.

Ça me déplaît beaucoup, je me sens nerveuse et je ne pensais pas un jour de vivre ça.

Giselle Allaire