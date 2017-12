Des améliorations pour les activités hivernales au parc de la Gatineau

La saison hivernale a commencé au parc de la Gatineau. Pour améliorer et faciliter la pratique des activités de plein air, la Commission de la capitale nationale (CCN) a acquis des cartes interactives et une nouvelle machine pour préparer les pistes.

Les pistes de ski de fond, les sentiers pour la raquette, le vélo d'hiver et la randonnée vont petit à petit être accessibles aux amateurs de plein air, selon Alain d'Entremont, gestionnaire des services aux visiteurs et programmes récréatifs à la CCN.

La dameuse devrait permettre de rendre l'expérience des amoureux de la nature plus intéressante.

« Ce qu'on offre pour cette première semaine officielle de ski de fond, c'est surtout le réseau des promenades qui ont été damées et tracées : environ 32 km pour le ski de fond, également des sentiers pour la raquette et le vélo d'hiver, environ 7,5 km et puis nos sentiers de marche », a expliqué M. d'Entremont.

De nouvelles cartes interactives pour la raquette et le vélo d'hiver seront aussi mises à la disposition du public. L'an passé, une seule carte interactive pour le ski de fond avait été créée, permettant d'avoir un portrait des sentiers avant d'arriver dans le parc.

L'annonce de chute de neige régulière laisse croire aux organisateurs que la saison tiendra ses promesses.

Pas de record d'achalandage

Même si les célébrations du 150e anniversaire de la Confédération ont eu un impact positif sur la fréquentation du parc, la CCN ne s'attend pas à une augmentation du nombre de visiteurs cet hiver, puisque sa clientèle hivernale vient essentiellement de la région.

Cette année, plus de 8000 laissez-passer ont été vendus avant le lancement de la saison. Chaque année, ce sont quelque 2,7 millions d'amateurs de plein air qui se rendent au parc de la Gatineau, selon le site web de la CCN.

Avec les informations de Godefroy Macaire Chabi