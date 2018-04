Des chantiers routiers plus nombreux à Ottawa cet été

Les entraves routières vont se multiplier à Ottawa et la circulation en sera grandement perturbée, au cours des prochains mois. Certains grands chantiers qui ont un impact important sur la circulation se poursuivent, comme ceux sur les rues Rideau et Queen, mais de nouveau feront surface, notamment sur le pont du Portage.

Des chantiers prévus pour 2018 dans la capitale fédérale, une vingtaine seront de plus grandes envergures et nécessiteront une gestion plus particulière en raison des impacts possibles sur la population et la circulation.

« L’année passée, ce qu’on a fait, c’est de minimiser le nombre de constructions au centre-ville, parce qu’avec tous les événements [pour le 150e du Canada, c’était impossible] », souligne Philippe Landry, gestionnaire de la circulation à la Ville d’Ottawa. « Alors cette année, nous reprenons les travaux. »

Pour sa part, la Commission de la capitale nationale va notamment refaire la surface du pont du Portage, un lien majeur entre Gatineau et Ottawa. La piste cyclable sera aussi élargie et séparée de la circulation par un muret de protection.

Les travaux vont commencer en juillet et se terminer à la fin septembre.

Casse-tête pour les gens de Gatineau

« Pour les gens qui viennent du Québec, ça va être le pont du Portage et ce qu’on va voir, c’est que les autres ponts vont avoir plus de circulation. Pour le centre-ville, ça va être la 417 et on voit ça aujourd’hui avec les travaux dans l’ouest de Maitland », précise M. Landry.

Le ministère des Transports de l'Ontario réalise en effet des travaux d'élargissement sur l'autoroute, entre Maitland et Island Park, dans l'ouest de la ville.

Plusieurs bretelles d'accès et de sortie seront donc fermées à tour de rôle. Les trois voies seront maintenues aux heures de pointe, mais réduites à deux entre ces périodes.

Réfection des infrastructures routières au centre-ville

Les travaux de réfection et de modernisation de la rue Elgin auront un impact majeur sur la circulation au centre-ville.

Des travaux préparatoires sont déjà commencés entre les rues Frank et Gladstone, plus au sud, et le chantier ne se terminera qu'à la fin de 2019. Tous les commerces demeureront ouverts.

Les travaux de surface liés au train léger le long de la rue Queen, par exemple, se poursuivront cette année encore.

Même chose pour la rue Rideau, qui sera embellie, une fois que le train léger entrera en fonction à la fin de cette année.

Avec les informations de Stéphane Leclerc