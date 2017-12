Des conseillers municipaux surpris et déçus des propos d'Eugene Melnyk

Des conseillers de la Ville d'Ottawa se sont dits étonnés et déçus des déclarations du propriétaire des Sénateurs d'Ottawa, Eugene Melnyk, qui n'a pas exclu la possibilité que l'équipe déménage dans une autre ville à moyen terme.

Eugene Melnyk a laissé entendre vendredi que si la situation financière ne s'améliorait pas, les Sénateurs pourraient déménager.

« C'est toujours une possibilité pour n'importe quelle franchise. Si tu ouvres une épicerie et personne ne vient et que tu en ouvres une autre à deux coins de rue et qu'il y a une file d'attente, où mettras-tu ton magasin? », a-t-il demandé.

Le conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, s'est dit déçu et surpris par les propos de M. Melnyk.

« Je trouve que c'est décevant. Si j'avais à aviser M. Melnyk en tant que partisan du sport, en tant que partisan des Sénateurs, en tant qu'ancien élève de l'Université d'Ottawa qui a étudié en gestion du sport, je lui recommanderais d'aller en coulisses et de dire ce qu'il pense en coulisses », a souligné M. Fleury.

Il y a un effet pervers dans tout ça, c'est que les gens vont moins aller aux matchs. Mathieu Fleury, conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier

« C'est un peu une surprise, [...] tout l'engouement était vers le match entre les Sénateurs et le Canadien. Ce que je dirais à M. Melnyk c'est : "Faites attention à ce que vous dites parce que [...] vous voulez que les gens achètent des billets pour les matchs" », a poursuivi le conseiller. « C'est un peu un cercle vicieux ».

Beaucoup de questions en suspens

Les propos de M. Melnyk soulèvent aussi bien des questions relativement au projet de développement des plaines LeBreton, près du centre-ville d'Ottawa.

Le projet Illumination LeBreton, prévoit la construction d'un nouveau domicile de 18 000 places pour les Sénateurs. Le Sensplex comprendrait notamment deux patinoires de dimensions conformes aux besoins de la LNH et plus de 4000 logements. Le terrain appartient présentement à la Commission de la capitale nationale (CCN)

Certains se demandent si le projet de l'équipe Rendez-vous LeBreton, piloté par M. Melnyk, ne comprenait plus la construction d'un amphithéâtre pour les Sénateurs, est-ce que cela signifierait la fin des négociations avec la CCN? Et qu'est-ce qui arriverait au Centre Canadian Tire si l'équipe déménageait?

La conseillère, Catherine McKenney, fait face à ce genre d'interrogations lorsqu'elle rencontre les citoyens de son quartier de Somerset.

« Ça soulève bien des questions. Et j'en ai eu beaucoup des citoyens. Mais en ce moment tout ce que je peux leur dire c'est : "Attendons et voyons" », a-t-elle assuré.

En tant que conseillère, ma préoccupation la plus importante c'est de savoir ce qu'il va arriver pour tout le développement de ce quartier et ce que nous allons faire maintenant. Catherine McKenney, conseillère municipale du quartier Somerset

Pour sa part, la CCN n'a pas voulu commenter les propos de M. Melnyk, mais elle s'est dite « pleinement engagée dans des négociations » relativement au projet de développement.

Dans un échange de courriel, un porte-parole de l'agence fédérale affirme qu'une décision dans ce dossier est imminente.

« Ces discussions complexes avancent conformément au but fixé de conclure cette phase des négociations d'ici la fin de l'année. Les résultats seront communiqués au Conseil d'administration de la CCN en janvier pour décider des prochaines étapes », dit-il.

Avec les informations de Stéphane Leclerc