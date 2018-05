Des cours d'eau sous surveillance dans la région de la capitale nationale

Les précipitations de pluie et l'accélération de la fonte des neiges ont fait augmenter le niveau et le débit de plusieurs cours d'eau en Outaouais et dans l'Est ontarien. Les autorités ne rapportent toutefois pas de débordement dans l'immédiat.

Un texte de Pascal Gervais et Jean-Sébastien Marier

Les conditions hydrologiques pourraient produire des inondations mineures dans les prochaines semaines dans les basses terres le long de la rivière des Outaouais, à partir de Mattawa jusque dans la région de Montréal.

« Les réservoirs du bassin se remplissent graduellement », précise la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais sur son site Internet.

Sur la rive ontarienne, les offices de protection de la nature des vallées Mississippi et Rideau ont publié des avertissements de crue. Ils invitent les riverains à la prudence.

En Outaouais, l'entreprise spécialisée Hydro Météo surveille plus particulièrement les rivières de la Petite-Nation et du Lièvre, qui pourraient déborder au cours des prochaines heures. Une préalerte d'inondations est d'ailleurs en vigueur pour ces deux cours d'eau.

Les précipitations semblent désorganisées pour le moment et cela pourra prendre plusieurs heures avant d'avoir des hausses soutenues. Site Internet d'Hydro Météo

Hydro Météo souligne qu'un système météorologique se déplace vers l’ouest de la province du Québec, où il pourrait tomber jusqu’à 40 mm de pluie en 2 jours, engendrant une hausse des niveaux d'eau pour les secteurs de l’Outaouais. Ces derniers devraient culminer lundi dans la journée.

À 15 h dimanche, le débit de la rivière de la Petite Nation était de 80,22 m3/s à 1,6 km en amont de Ripon, alors que le seul d'inondation mineure y est de 82 m3/s, selon le programme de surveillance de la crue des eaux du ministère de la Sécurité publique du Québec.

Pas de risque à Gatineau pour le moment

Gatineau, qui a été durement touchée par les inondations, au printemps 2017, n'est pas menacée par la crue pour le moment.

« Il n'y a pas d'inondation de prévue pour les secteurs qui ont été touchés l'an dernier », indique le directeur des communications de la Ville de Gatineau, Jean Boileau.

Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour le moment. C'est une situation qui est normale. Jean Boileau, directeur des communications de la Ville de Gatineau

Il rappelle que la Municipalité a récemment ajouté deux stations hydrométriques, l'une près de la rue Jacques-Cartier et l'autre dans le secteur de Masson.

Ces deux stations s'ajoutent à celles du parc Britannia, à Ottawa, et de la marina de Hull. À 17 h dimanche, ces quatre stations affichaient un niveau normal pour les rivières des Outaouais et Gatineau.

Avec les informations de Florence Ngué-No