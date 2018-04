Des écoles fermées au lendemain de la tempête de verglas

Les pannes d'électricité liées aux mauvaises conditions météorologiques forcent la fermeture d'établissements scolaires mardi, au lendemain de la tempête printanière. Environ 30 000 clients sont toujours privés d'électricité dans la région d'Ottawa et de Gatineau.

Le Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien (CSDCEO) a annoncé mardi la fermeture des écoles suivantes : Ange-Gardien, St-Viateur, Du Rosaire, St-Albert, Sacré-Coeur. Il demande aux parents de ne pas envoyer les enfants à l'école.

La région de l'Outouais est la plus touchée par les pannes d'électricité dans la province du Québec. À 5 h, 4 698 clients sur 215 025 étaient privés d'électricité. Les Collines-de-l'Outaouais est le secteur le plus affecté.

Dans l'Est-ontarien, les pannes d'électricité touchent 19 333 clients contre 2186 pour Ottawa.

Dans la grande région d'Ottawa-Gatineau, ce sont plus de 100 000 foyers qui ont été privés d'électricité au plus fort de l'épisode de verglas lundi.

Hydro One a annoncé sur Twitter avoir remis le courant à plus de 300 000 clients.

Environnement Canada a levé son avertissement de pluie verglaçante. L'agence fédérale prévoit de la pluie avec des risques de bruine verglaçante pour mardi matin.

Ceux qui désespèrent de voir enfin arriver les conditions printanières peuvent apercevoir de la lumière au bout tunnel, fait toutefois remarquer le météorologue Steve Boily, qui note que du beau temps est attendu à compter de la fin de semaine prochaine.

« On annonce du beau temps à peu près partout en fin de semaine. Certainement à partir de dimanche, on devrait avoir du beau soleil et des températures qui sont plus dans les normales de saison », indique-t-il.

« À ce temps-ci de l'année dans le sud du Québec, on parle de 12 degrés Celsius normalement comme maximum le jour, et on va probablement dépasser ces températures-là au début de la semaine prochaine. »

Avec les informations de la Presse canadienne

