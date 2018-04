Des élèves de l'Outaouais se préparent au Grand défi Pierre Lavoie

Ce sont 200 élèves de cinq écoles à Gatineau qui s'entraînent en vue du Grand défi Pierre Lavoie pour la promotion de bonnes habitudes de vie. La course de 270 kilomètres pour relier Québec à Montréal aura lieu le 12 et 13 mai.

Bien que le nombre de kilomètres est élevé, le fait que ce soit une course de relais a balayé les réticences des élèves de l'école secondaire Hormisdas-Gamelin.

« C'est plus un travail d'équipe et là on peut s'encourager », assure Daymon Parsons, 13 ans. Il ne cache pas qu'il a un peu hésité à relever le défi.

Au nombre de kilomètres à courir s'ajoute le manque de sommeil, les participants devant se relayer pendant une course qui dure deux jours.

« On va manquer de sommeil. On va dormir comme une heure à chaque fois même pas, donc ça va être dure », reconnaît pour sa part David Myre, 14 ans.

Mais les élèves jugent que l'esprit d'équipe va les aider à se motiver.

« C'est sûr que certaines journées, ça nous tente pas d'être ici, mais vu qu'on est tout le monde ensemble, ça nous encourage à être encore plus forts », estime Olivier Léger, 17 ans.

Les jeunes réussissent aussi à entraîner leur famille dans la préparation du défi.

« Quand j'ai commencé à courir il y a beaucoup de membres de ma famille qui ont dit : "Moi-même, je vais me mettre en forme" », Juliette Michaud, âgée de 16 ans. « Parfois, ils vont courir ou marcher, donc oui, ça fait une grande différence. »

Les élèves courront au total 17 kilomètres en relais ce vendredi, soit 2 kilomètres chacun.

Avec les informations de Claudine Richard