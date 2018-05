Des élus d'Ottawa approuvent le projet de casino du consortium Hard Rock

Le projet de casino Hard Rock a franchi une étape de plus à Ottawa. Des conseillers siégeant au Comité de l'agriculture et des affaires rurales ont approuvé, jeudi, des changements de zonage qui permettront au consortium Hard Rock Casino Ottawa d'aménager un complexe de divertissement et de jeux d'envergure internationale à l'hippodrome Rideau-Carleton.

Le projet soumis comprend la construction d'une salle de spectacles de 2500 places, de restaurants, d'un hôtel de 9 étages et d'un stationnement étagé pouvant accueillir 1200 véhicules.

Le promoteur soutient que ces travaux vont générer 3500 emplois et que 900 personnes vont travailler dans le nouveau complexe une fois terminé, comparativement aux 400 employés de la maison de jeux actuelle.

Impact sur la circulation automobile

Des résidants vivant dans le secteur de l'hippodrome ont manifesté leur inquiétude en ce qui concerne l'augmentation de la circulation automobile.

Un membre de l'association des résidents de Hunt Club Park, Paul Norris, soutient que le réseau routier est déjà très mal en point.

Si vous ajoutez des centaines de voitures chaque jour à un réseau déjà mal en point, vous allez exacerber le problème. Paul Norris, membre de l'association des résidants de Hunt Club Park

Les promoteurs du projet de casino ont indiqué être prêts à financer des améliorations au réseau routier.

Les membres du Comité ont demandé au personnel de la Ville de réaliser une étude de gestion de la circulation locale avant que les travaux ne commencent.

Ils ont également demandé à ce que le casino s’engage par écrit à collaborer avec le personnel municipal « pour améliorer les nécessaires pour répondre à l’augmentation de la circulation ».

Des spectacles dans un plus grand nombre d'endroits

Les conseillers ont également approuvé un changement qui permettra la tenue de spectacles dans un plus grand nombre d'endroits publics, comme dans des lieux de culte ou de rassemblements.

Le règlement municipal actuel permet des prestations dans des salles de spectacles à proprement parler ou dans des boîtes de nuit.

Un autre comité municipal doit se pencher sur cette proposition de changement le 8 mai.

Le conseil municipal doit entériner les changements concernant le projet du Hard Rock Casino Ottawa à sa réunion du 9 mai.