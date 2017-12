Des familles séparées avec la nouvelle école à Aylmer

La Commission scolaire des portages de l'Outaouais (CSPO) a décidé de séparer les enfants de cycles différents de l'École des Tournesols d'Aylmer, dans deux écoles, le temps que le nombre d'élèves augmente à la nouvelle école 035 qui ouvrira ses portes sur la rue des Ratons-Laveurs l'an prochain.

Cette mesure temporaire soulève l'ire des parents du secteur d'Aylmer, puisque dans certaines familles, des enfants d'âges différents pourraient se retrouver dans deux écoles différentes, dès septembre prochain.

La CSPO doit redécouper son territoire avec l'arrivée d'une nouvelle école primaire dans le secteur, si bien que les élèves de 1ere et 2e année seront dans une école avec le préscolaire et les élèves en 3-4-5 et 6e année seront dans l'autre école. La commission scolaire n'a pas encore déterminé quelle école aura quel cycle.

Cette décision a été entérinée au Conseil des commissaires mercredi dernier et qui a commencé à circuler chez les parents. Plusieurs, comme Gabrielle Rivest, sont en désaccord avec cette idée de diviser des frères et soeurs.

« D'aller porter mon enfant là, le plus jeune, et me dépêcher le matin et le soir, puis aller chercher l'autre. Je veux dire, déjà là, il y a une contradiction. Si les heures ne sont pas pareilles, bien là c'est encore plus de problèmes. Je viens chercher mes gars le midi au moins une fois par semaine pour manger avec eux, donc déjà là, je ne pourrai plus faire cela », explique Mme Rivest, une maman de deux garçons.

Une mesure qui pourrait durer quatre ans

Selon le directeur général de CSPO, le conseil d'établissement de l'École des Tournesols aurait soulevé cette idée pendant le processus de consultation de redécoupage des bassins. Le conseil est formé de six parents et ce serait eux qui auraient préféré cette option à celle de séparer des enfants d'une même année scolaire dans deux écoles.

Cette mesure transitoire devrait durer de trois à quatre ans, selon Jean-Claude Bouchard.

« Ça donnerait à peu près 300 élèves par écoles avec quatre à cinq groupes par niveau, donc on optimise la qualité des services, la quantité d'élèves. Les parents nous disaient qu'ils voulaient avec les élèves du même niveau dans la même école », soutient M. Bouchard.

La décision de quel cycle se retrouvera dans quelle école fera l'objet de discussion dans les prochains jours auprès du conseil d'établissement de l'École des Tournesols. D'ici la mi-janvier, l'information devrait être transmise aux parents en prévision de la période d'inscription.

D'après le reportage de Laurie Trudel