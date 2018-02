Des fonctionnaires évacués dans le secteur de Hull

Quelque 200 employés d’un édifice fédéral du secteur de Hull à Gatineau ont dû évacuer leurs locaux, jeudi matin, en raison de la présence d’un colis suspect.

À midi, l'opération policière était toujours en cours. Les autorités précisent que l'évacuation s'est faite de façon préventive.

Toutefois, les personnes se trouvant à l'étage où le colis a été retrouvé y sont confinées. Une substance contenue dans le colis n'a pas encore été identifiée, précise la police de Gatineau.

Seulement une personne aurait été directement exposée à la substance. Cette personne est isolée des autres personnes qui sont confinés à l’étage en ce moment. Andrée East, porte-parole du Service de police de la Ville de Gatineau

Une équipe du Centre de suivi opérationnel de la Sûreté du Québec est en route pour porter assistance à la police de Gatineau, comme le veut la procédure dans ce type d'événement. Une équipe d'intervention en cas d’incident lié aux matières dangereuses d'Ottawa a aussi été appelée en renfort.

La Société de transport de l’Outaouais confirme qu’un inspecteur et trois autobus ont été envoyés sur place pour accueillir les employés évacués.

L’édifice touché est la Place Montcalm phase III et abrite des bureaux de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ainsi que de Services partagés Canada. L'immeuble abrite aussi des commerces.

Les employés des SPAC ont notamment été renvoyés à la maison pour la journée en raison des événements.