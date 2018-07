Des Gatinoises dénoncent un manque d'accessibilité au Quai des artistes

Des Gatinoises dénoncent le fait que le Quai des artistes, dans le secteur Pointe-Gatineau, ne soit pas accessible aux personnes à mobilité réduite, malgré un règlement de 2010 exigeant que les infrastructures municipales soient adaptées à leurs besoins. Le Quai avait été rénové en 2016 à coût de 1,7 million de dollars.

Colère et déception

Deux personnes se déplaçant en fauteuil roulant ont appris cette situation à leurs dépens samedi dernier, dont Caroline Leblond.

Cette dernière, qui est en fauteuil roulant, a tenté d’assister à une pièce de théâtre à saveur historique qui est présentée tous les samedis.

Malheureusement, pour se rendre devant la scène, il fallait descendre plusieurs étages d'escaliers. Il n'y a aucune rampe qui puisse faciliter la vie aux personnes à mobilité réduite.

Ils ont donc dû regarder le spectacle à distance, à travers le grillage d'une clôture. « On était renfermé dans un enclos », déplore Mme Leblond.

C’est dénigrant. Caroline Leblond

Caroline Leblond ajoute que le manque d’accès au Quai lui a causé un sentiment d’isolement.

Demande de consultation et de respect

La directrice générale du Regroupement des associations de personnes handicapées de l'Outaouais, Monique Beaudoin, croit que des personnes handicapées devraient être toujours consultées avant la construction ou le réaménagement de lieux publics, afin de prévenir ces genres de situations.

« On aurait voulu au moins participer, on se demande pourquoi la Ville ne nous a pas présenté le dossier même avant d'entreprendre ces travaux-là », déplore-t-elle.

Caroline Lebond, pour sa part, demande à la Ville de Gatineau de respecter ses engagements. « Vu qu’il y a un règlement depuis 2010 sur les nouvelles infrastructures qu’il faut adapter, [mon message] est qu’il respecte leur engagement », déclare Mme Leblond.

Elle croit que l’ajout de rampes en bois pourrait facilement améliorer l’accessibilité au Quai. « Ça serait facile à adapter. C’est quelque chose de super facile qu’ils peuvent faire et qui ne coûterait pas cher non plus », dit-elle.

De son côté, la Ville de Gatineau assure dans un courriel que des travaux sont prévus en 2019 dans le but de rendre le Quai des artistes accessible.