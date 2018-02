Des infirmières de l'Outaouais débordées pendant l'explosion des cas de grippe

Une autre infirmière au bout du rouleau lance un véritable cri du coeur sur les médias sociaux. Raphaëlle-Camille Garneau-Rémillard, de l'Outaouais, déplore le manque de personnel dans le système de santé pendant les moments particulièrement difficiles d'explosion des cas de grippe cette année.

« Les patients ne reçoivent plus les soins de base qu'ils sont supposés recevoir », affirme Mme Garneau-Rémillard.

Avec une saison de la grippe particulièrement difficile, la situation est loin de s'améliorer. Le nombre de patients en isolement est plus élevé, ce qui alourdit la charge de travail des infirmières.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, à l'exemple d'Émilie Ricard plus tôt cette semaine, Mme Garneau-Rémillard déplore que le gouvernement n'embauche pas plus d'infirmières et ne leur alloue pas davantage de ressources pendant les périodes de crise.

Elle souligne par exemple que les médecins spécialistes qui visitent les patients en isolement reçoivent une prime. Une prime que les infirmières n'ont pas.

« C'est de l'argent mal investi, de l'argent qui pourrait être mis ailleurs pour alléger la tâche et nous donner les ressources nécessaires pour qu'on puisse soigner », estime la jeune infirmière.

Nous les infirmières, on veut donner des soins sécuritaires, des soins de qualité et pour ça, il nous faut un ratio patient/infirmière qui a du sens. En ce moment, ce n'est pas le cas. Raphaëlle-Camille Garneau-Rémillard, infirmière en Outaouais

Le Syndicat des professionnels en soins de l'Outaouais soutient les propos de Mme Garneau-Rémillard. Selon sa présidente, Lyne Plante, les conditions de travail de ses membres continuent de se détériorer et les discussions avec le Centre intégré de santé et de services sociaux pour mettre en place des solutions permanentes piétinent.

« Le focus est présentement d'être capable de donner des soins, de ne pas être obligé de travailler avec du non-remplacement jour après jour », juge Mme Plante.

Pour ce qui est des primes, le ministère de la Santé affirme que les infirmières ont elles aussi droit à des sommes additionnelles lorsqu'elles fournissent des soins critiques.

Avec les informations d'Estelle Côté-Sroka