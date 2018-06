Des lieux rarement accessibles au public à découvrir à Ottawa ce week-end

Dans le cadre de Portes ouvertes Ottawa, de nombreux lieux rarement accessibles au public ouvrent leurs portes cette fin de semaine.

Le but de cet événement est de rendre hommage au patrimoine bâti de la capitale. Plus de 140 organisations participent à cette activité, dont la Cour suprême du Canada et la centrale hydroélectrique d'Hydro Ottawa à la chute des Chaudières.

Pour plus d'information, consultez la page web de l'événement sur le site Internet de la Ville d'Ottawa.

Vous pouvez aussi consulter une carte interactive qui situe les bâtiments qui sont ouverts au public dans le cadre de Portes ouvertes Ottawa.