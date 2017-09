Des menaces contre la famille du maire de Thurso

Le maire de Thurso, Benoît Lauzon a annoncé lundi sur Facebook avoir reçu une lettre de menaces à l'encontre des membres de sa famille.

« J'ai reçu une lettre comme quoi ma famille aurait des attaques physiques si je continuais en politique », a expliqué M. Lauzon à l'émission Sur le vif.

Le maire a fait immédiatement appel à la Sûreté du Québec (SQ) après avoir reçu à son domicile la lettre manuscrite. Une enquête est ouverte.

« On va voir d'où et de qui la lettre vient et à partir de là on va peut-être mieux comprendre », a-t-il précisé.

Le maire dit ne pas se sentir bien pour ses proches et qualifie les menaces d'« inacceptables ».

« C'est certain que c'est difficile, mais il faut être fait fort [...] et il faut que la famille soit faite forte aussi. Ils entendent beaucoup de choses », a-t-il reconnu.

Il s'explique mal un tel geste, considérant que la ville se porte bien et qu'il reçoit de bons commentaires de la part de ses citoyens.

« Je suis au bureau le soir pour recevoir les citoyens, on consulte énormément », se défend-il. « On a fait notre plan d'action avec une consultation citoyenne, on s'en va avec ce que la communauté de Thurso veut comme milieu de vie et on travaille dans ce sens-là ».

Le maire se dit confiant dans le travail de la SQ.