Des mesures extraordinaires pour réduire l'engorgement des urgences de Gatineau

Le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais se voit contraint de prolonger une série de mesures extraordinaires pour contrer l'engorgement dans ses différents services d'urgence. Les transferts nécessaires de patients en milieu urbain vers des centres en périphérie, pour libérer des lits, seront désormais obligatoires

Vendredi matin, le taux d'occupation des civières à l'urgence des hôpitaux de Hull et de Gatineau était de 136 %, alors qu'il était de 140 % à l'Hôpital de Papineau. Selon l'établissement, 41 personnes étaient sur des civières en attente d'un lit.

Le CISSS de l'Outaouais soutient que les nombreux cas de grippe et de chutes avec blessures provoquent une pression sur les soins d'urgence et le bloc opératoire.

L'établissement déplore que les patients continuent d'affluer aux services d'urgence, alors que d'autres services existent.

Dans ce contexte, le CISSS de l'Outaouais annonce qu'il poursuivra « les transferts pour optimiser l'utilisation des 677 lits d'hôpitaux et des 1291 places en CHSLD », et que ces transferts seront obligatoires.

Le CISSS de l'Outaouais ajoute qu’il accordera la priorité à la relocalisation dans un établissement de leur choix des patients qui seront transférés en vertu de cette mesure.

Par ailleurs, le syndicat des travailleuses et des travailleurs de la santé et des services sociaux de l'Outaouais (STTSSSO-CSN) annonce qu'il suspend des activités syndicales afin que tous les syndiqués participent à l'effort pour réduire la pression sur le personnel soignant. Le STTSSSO-CSN dit s'être entendu avec la direction pour suspendre temporairement des dossiers jugés non prioritaires. Une trentaine de personnes pourraient ainsi être ajoutées aux effectifs réguliers.

Par ailleurs, le CISSS de l'Outaouais indique que 92 chirurgies orthopédiques ont dû être effectuées d'urgence cette année, en raison de chutes causées par les aléas de la température, une hausse de 20 % par rapport à la saison dernière.

Ressources humaines insuffisantes

En dépit d'une hausse du recrutement de personnel soignant de 40 % depuis le premier avril 2017, les dirigeants de la santé en Outaouais disent qu'il manque encore de ressources humaines et continuent leur recrutement intensif d'infirmières, d'infirmières auxiliaires, de préposés aux bénéficiaires ou de personnel administratif.

Depuis le premier avril 2017, le CISSS de l'Outaouais a embauché 1189 personnes supplémentaires, dont 204 infirmières et infirmières auxiliaires et 227 préposés aux bénéficiaires.