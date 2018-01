Des nouveaux locaux et du financement pour SAW Video

Le Centre d'arts médiatiques SAW Video, à Ottawa, a reçu samedi près de 250 000 $ pour ses nouveaux locaux et la bonification de ses ateliers de formation.

Après sept ans d’attente pour du financement supplémentaire, l’organisme a pu s’installer dans un nouvel espace situé dans la Cour des arts d’Ottawa, au cœur de la ville tout près de l’Université.

Ce nouvel appui financier de la Fondation Trillium de l’Ontario s’élève 249 500 $, somme à laquelle s’ajoutent 180 500 $ du Fonds du Canada pour les espaces culturels. L’argent permettra la bonification des formations et des équipements offerts par l’organisme à but non lucratif qui a pour but de former la relève dans le domaine des arts médiatiques.

« On leur donne non seulement un nouvel espace, mais une opportunité de bien programmer. Souvent, ce qu’on voit, c’est une parcelle des fonds. Dans ce contexte-ci, on vraiment a un appui cohésif où du côté structurel, il y a un investissement, mais aussi du côté opérationnel », souligne le conseiller municipal du district Rideau-Vanier, Mathieu Fleury.

Le nouvel emplacement permet aussi l’aménagement d’une salle pour des expositions multimédia ainsi que la création d’espaces communs où les artistes peuvent échanger.

« C’est une place pour faire une réunion, pour travailler de façon autonome et en groupe. Il y a beaucoup de place dans la même salle. C’est un espace pour la créativité, pour raconter des histoires, peut-être pour présenter des choses », explique la présidente du conseil d’administration, Kerry Campbell.

Le réaménagement de la Cour des arts permettra d’accueillir maints organismes culturels de la région. La Cour devrait rouvrir ses portes en avril si les travaux vont bon train, confirme Mathieu Fleury.

Avec les informations de Marie-Ève DuSablon