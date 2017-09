Des résidents s'informent sur le futur campus Civic de l'Hôpital d'Ottawa

Des dizaines de citoyens ont participé, lundi soir, à une séance d'information publique organisée par la Ville d'Ottawa et le conseiller Riley Brockington sur le nouveau campus Civic de l'Hôpital d'Ottawa. L'établissement doit voir le jour sur le site de l'ancien édifice de Sir-John-Carling, au sud de l'avenue Carling et à l'ouest du lac Dow.

Au cours de la soirée, le public a pu s'exprimer et recueillir de l'information sur les modifications proposées au règlement de zonage et au plan officiel, en vue de permettre la construction du nouveau campus.

« C'est la première étape d'un long processus de planification pour le nouvel hôpital. Les terrains ont été choisis et aujourd'hui, on regarde à informer les gens de ce qui est proposé quant au changement de zonage et au changement au plan officiel », explique Jean-Charles Renaud, urbaniste à la Ville d'Ottawa.

Plusieurs citoyens ont saisi l'occasion pour exprimer leurs inquiétudes quant aux répercussions de la construction de ce nouvel hôpital dans leur quartier.

Certains ont évoqué le peu d'information sur la structure du futur hôpital, sur l'étude d'impact environnemental qui reste à faire et sur la question du transport et de l'accès à l'établissement de santé, sans oublier les espaces verts.

La conception du nouveau campus de l'Hôpital d'Ottawa s'étalera sur cinq ans. Il faudra compter cinq années supplémentaires pour sa construction.

Le public sera invité à se prononcer tout au long du processus.

Avec les informations de la journaliste Florence Ngué-No