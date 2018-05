Des rues fermées pour un dimanche de course

Des fermetures de rues sont à prévoir dimanche jusqu'à 13 h dans le secteur de Hull à Gatineau et dans le centre-ville d'Ottawa.

En raison de la tenue de la Classique Outaouais et du Défi CN pour le Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO), deux événements de course à pied, les voies suivantes seront fermées :

Rue Laurier entre la rue Courcelette et la rue Eddy

Boulevard Maisonneuve entre le Boulevard des Allumettières et la rue Wellington du côté d'Ottawa

Pont du Portage

Promenade Sir John A. Macdonald (dans les deux directions de la rue Booth à la promenade Island Park) de 6 h à 13 h

Promenade Sir John A. Macdonald (dans les deux directions de la promenade Island Park à l’avenue Carling) de 8 h à 12 h 30

Rue Wellington (direction est fermée entre Booth et le pont du Portage) de 8 h à 11 h

Rue Wellington (bordure direction est réduite du pont Portage à la rue Lyon) de 8 h à 11 h

Rue Wellington (bordure direction ouest fermée de la promenade Sussex à la rue Lyon) de 10 h à 13 h

Rue Lyon (fermée de la rue Wellington à l’avenue Laurier) de 8 h à 10 h

Le stationnement sera également interdit sur ces rues pendant l'événement.