Des séances d'information en prévention des inondations

Des résidents des quatre coins de Gatineau, d'Aylmer à Masson-Angers, seront conviés à une série de trois rencontres d'informations sur les inondations printanières. La première réunion a lieu lundi soir, à la polyvalente Le Carrefour, et vise surtout à rassurer les riverains.

La Ville de Gatineau espère rappeler aux riverains ce qu'ils peuvent faire pour se préparer en cas de crues, en plus d'expliquer quelles mesures ont été mises en place par la Ville depuis le printemps.

La Municipalité a revu son équipement en cas d'urgence - notamment ses véhicules amphibies - en plus de se procurer près de 180 000 sacs de sable à remplir.

« L'objectif, c'est de se préparer à une éventuelle nouvelle inondation [...] pour qu'on soit plus prêts à faire face à une situation comme l'année dernière », a expliqué le maire de la Ville de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin.

On n'a pas de raisons de croire qu'on va revivre ce qu'on a vécu, mais il reste qu'on l'a vécu et que les gens ont un niveau d'inquiétude plus grand que par le passé.

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de la Ville de Gatineau