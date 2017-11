Des sinistrés des inondations encore dans l'impasse à l'approche de l'hiver

À l'approche de l'hiver, de nombreux sinistrés des inondations du printemps en Outaouais ne sont toujours pas au bout de leurs peines. Leurs réclamations tardent à être approuvées par le ministère de la Sécurité publique (MSP).

Six mois après les inondations de ce printemps en Outaouais, Geneviève Mercier vit encore des heures difficiles.

« On est au même point qu'il y a plus de six mois, la maison n'est pas encore habitable », a raconté Mme Mercier. « On a eu de l'eau au sous-sol et jusqu'au rez-de-chaussée. »

Elle fait partie d'une cinquantaine de sinistrés au Québec qui ont décidé de se plaindre des lenteurs administratives du MSP à la protectrice du citoyen. Elle et sa famille ont toutefois encaissé un dur revers après le dépôt de ses deux plaintes.

Mme Mercier dit avoir reçu rapidement la visite d'un autre inspecteur de la Sécurité publique pour évaluer les dommages des inondations. À sa grande surprise, la conclusion du ministère est que la famille n'aurait subi aucun dommage.

Il y a de la frustration, mais il y a aussi de l'humiliation. Geneviève Mercier, sinistrée des inondations

« C'est humiliant à chaque fois de devoir demander de l'aide et de devoir démontrer qu'on n'est pas là pour frauder et que les dommages sont bel et bien réels et c'est aussi humiliant de démontrer qu'on ne veut pas repasser par ça », a réagi Mme Mercier.

Geneviève Mercier y voit un signe de représailles. Elle se demande si c'était une bonne idée de faire appel au protecteur du citoyen.

« Et là, on retourne à la case départ, non seulement à la case départ, mais aussi avec le sentiment que notre dossier sera talonné et scruté à la lettre par des agents du MSP », a-t-elle regretté.

Une dizaine de plaintes en Outaouais

Une dizaine de plaintes ont été déposées en Outaouais par des citoyens concernant la façon dont leur dossier de réclamation est géré par le gouvernement.

La protectrice du citoyen refuse de commenter ces plaintes ainsi que les répercussions qu'elles peuvent avoir, invoquant que les dossiers sont encore à l'étude. Toutefois, les plaintes portent généralement leurs fruits, selon Véronic Boyer, avocate et directrice du Centre de justice de proximité de l'Outaouais.

« Dans 98 % des cas, lorsqu'il émet des recommandations, ces recommandations sont respectées par l'organisme ou le ministère concerné, alors ce qu'on constate des statistiques qui sont diffusées, c'est qu'il y a une bonne efficacité et de bonnes conclusions suite aux plaintes qui sont déposées par les citoyens », a signalé Véronic Boyer.

Avec les informations d'Estelle Côté-Sroka